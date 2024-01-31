Мощное столкновение автомобилей в Алматы попало на видео

В Алматы 31 января столкнулись три автомобиля, сообщает Zakon.kz.

В Сети появилось видео ДТП на проспекте Абая около жилого комплекса Легенда.

"У водителя, скорее всего, отказали тормоза, не смог остановиться. Зацепил несколько машин. Может, кто-то был там? Остался ли он жив?" – говорится в подписи к видео.

В полиции прокомментировали данное происшествие.

"Данное дорожно-транспортное происшествие произошло в Алмалинском районе. Пострадавших нет", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ДП.

Как отметили в полиции, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее массовое ДТП произошло на трассе Алматы – Шымкент. Пострадали 25 человек.