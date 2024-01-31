Мощное столкновение автомобилей в Алматы попало на видео
Фото: Zakon.kz
В Алматы 31 января столкнулись три автомобиля, сообщает Zakon.kz.
В Сети появилось видео ДТП на проспекте Абая около жилого комплекса Легенда.
"У водителя, скорее всего, отказали тормоза, не смог остановиться. Зацепил несколько машин. Может, кто-то был там? Остался ли он жив?" – говорится в подписи к видео.
В полиции прокомментировали данное происшествие.
"Данное дорожно-транспортное происшествие произошло в Алмалинском районе. Пострадавших нет", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ДП.
Как отметили в полиции, все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее массовое ДТП произошло на трассе Алматы – Шымкент. Пострадали 25 человек.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript