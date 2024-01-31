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Мощное столкновение автомобилей в Алматы попало на видео

Мощное столкновение автомобилей в Алматы попало на видео Фото: Zakon.kz
В Алматы 31 января столкнулись три автомобиля, сообщает Zakon.kz.

В Сети появилось видео ДТП на проспекте Абая около жилого комплекса Легенда.

"У водителя, скорее всего, отказали тормоза, не смог остановиться. Зацепил несколько машин. Может, кто-то был там? Остался ли он жив?" – говорится в подписи к видео. 

В полиции прокомментировали данное происшествие.  

"Данное дорожно-транспортное происшествие произошло в Алмалинском районе. Пострадавших нет", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ДП. 

Как отметили в полиции, все обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее массовое ДТП произошло на трассе Алматы – Шымкент. Пострадали 25 человек.

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Анастасия Стативкина
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