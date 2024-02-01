Четверо человек пострадали в серьезной аварии в Алматы
Фото: Zakon.kz
Два автомобиля столкнулись в Алматы, четверо человек госпитализировали в больницу, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло на пересечении улиц Муканова и Кабанбай батыра.
Фото: Zakon.kz
Водитель автомобиля lexus, объезжая снегоуборочный "КамАЗ", на большой скорости вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Hyundai Accent.
От столкновения оба автомобиля врезались в припаркованный "КамАЗ".
В результате ДТП четверо человек пострадали. Они госпитализированы в больницу.
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
Ранее сообщалось о массовом ДТП на трассе в Жамбылской области. В результате ДТП 26 человек доставлены в больницу, из них четверо находятся в реанимации.
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