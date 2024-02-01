Четыре человека пострадали в серьезной аварии в Алматы

Два автомобиля столкнулись в Алматы, четыре человека госпитализировали в больницу, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Муканова и Кабанбай батыра.

Фото: Zakon.kz

Водитель автомобиля lexus, объезжая снегоуборочный КАМАЗ, на большой скорости вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Hyundai Accent.

От столкновения оба автомобиля врезались в припаркованный КАМАЗ.

В результате ДТП четыре человека пострадали. Они госпитализированы в больницу.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.



Ранее сообщалось о массовом ДТП на трассе в Жамбылской области. В результате ДТП 26 человек доставлены в больницу, из них четверо находятся в реанимации.