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Четыре человека пострадали в серьезной аварии в Алматы

Четверо человек пострадали в серьезной аварии в Алматы Фото: Zakon.kz
Два автомобиля столкнулись в Алматы, четыре человека госпитализировали в больницу, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Муканова и Кабанбай батыра.

Четверо человек пострадали в серьезной аварии в Алматы

Фото: Zakon.kz

Водитель автомобиля lexus, объезжая снегоуборочный КАМАЗ, на большой скорости вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Hyundai Accent. 

От столкновения оба автомобиля врезались в припаркованный КАМАЗ. 

В результате ДТП четыре человека пострадали. Они госпитализированы в больницу.

Четверо человек пострадали в серьезной аварии в Алматы

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. 

Ранее сообщалось о массовом ДТП на трассе в Жамбылской области. В результате ДТП 26 человек доставлены в больницу, из них четверо находятся в реанимации.

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