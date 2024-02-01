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В Шымкенте выявили водителя-нарушителя с долгом в 27 млн тенге

В Шымкенте выявили водителя-нарушителя с долгом в 27 млн. тенге Фото: скриншот с видео
Система "Коргау" в Шымкенте отследила водителя Lexus, который уклоняется от уплаты многомиллионного долга. Программа выдала информацию о движущемся по проспекту Тауке хана должнике, а патрульные его задержали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, за автовладельцем числилась задолженность в размере 27 миллионов тенге.

Должника предупредили о необходимости оплаты задолженности, а его "железного коня" водворили на штрафную стоянку.

В полиции отметили, что приложением "Коргау" стражи порядка города начали пользоваться в апреле 2022 года. Оно может информировать об автомобилях с подложными номерами, без страховки, находящихся в розыске, с неоплаченными штрафами. Программа также позволяет работать с "группой риска", то есть выявлять автомобилистов, представляющих угрозу частым нарушением ПДД.

Ранее в ноябре 2023 года мы писали, что в Туркестанской области полицейские выявили водителя Mercedes, не заплатившего штрафы за нарушения ПДД на 5 млн тенге.

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Елена Вебер
Шымкент
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