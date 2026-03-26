#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Элитный внедорожник забрали у казахстанца из-за колоссального долга

машина, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 11:15 Фото: pixabay
Водителя с многомиллионным долгом выявили на дороге в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области 26 марта 2026 года рассказали, что в регионе проходят масштабные рейды по выявлению злостных неплательщиков.

"В общем потоке машин был выявлен и остановлен внедорожник марки Cadillac Escalade. Проверка показала, что за организацией-владельцем данного авто числится непогашенный долг на сумму свыше 34 миллионов тенге. На основании постановления частного судебного исполнителя автомобиль был незамедлительно водворен на специальную стоянку", – сообщил инспектор службы батальона патрульной полиции УП Павлодара Жандос Мейрамғазы.

Полиция напоминает: чтобы избежать принудительного изъятия имущества и водворения транспорта на спецстоянку, административные штрафы и другие долги необходимо оплачивать своевременно.

Ранее у жителя Костаная забрали машину из-за 102 неоплаченных штрафов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: