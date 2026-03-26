Элитный внедорожник забрали у казахстанца из-за колоссального долга

Водителя с многомиллионным долгом выявили на дороге в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области 26 марта 2026 года рассказали, что в регионе проходят масштабные рейды по выявлению злостных неплательщиков.

"В общем потоке машин был выявлен и остановлен внедорожник марки Cadillac Escalade. Проверка показала, что за организацией-владельцем данного авто числится непогашенный долг на сумму свыше 34 миллионов тенге. На основании постановления частного судебного исполнителя автомобиль был незамедлительно водворен на специальную стоянку", – сообщил инспектор службы батальона патрульной полиции УП Павлодара Жандос Мейрамғазы.

Полиция напоминает: чтобы избежать принудительного изъятия имущества и водворения транспорта на спецстоянку, административные штрафы и другие долги необходимо оплачивать своевременно.

Ранее у жителя Костаная забрали машину из-за 102 неоплаченных штрафов.