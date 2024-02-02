Собирался воевать в Сирии: религиозного радикала задержал КНБ в Шымкенте

Сотрудники Комитета национальной безопасности 1 февраля задержали в Шымкенте приверженца радикального религиозного течения, который планировал уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ 2 февраля, сотрудники комитета при координации прокуратуры задержали в Шымкенте жителя Туркестанской области, которого подозревают в пропаганде терроризма.

По данным силового ведомства, подозреваемый намеревался отправиться в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне террористических группировок.

"В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье 256 Уголовного Кодекса, проводятся следственные действия", – сообщили в КНБ.

Прочую информацию по делу пока не разглашают в интересах следствия.

В конце января КНБ сообщал о задержании религиозных радикалов в Астане, Шымкенте и Актюбинской области.