КНБ задержал 17-летнего религиозного радикала в Атырауской области

15 февраля 2024 года Комитет национальной безопасности задержал 17-летнего жителя Атырауской области по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Комитета, в ходе обыска у него изъяты материалы, представляющие интерес для следствия.

"Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса. Следует отметить, что в 2023 году указанный гражданин был приговорен к двум годам ограничения свободы за аналогичное преступление". Пресс-служба КНБ РК

Также сказано, что несмотря на принятые процессуальные и профилактические меры, он продолжил противоправные действия.

"При этом уголовная ответственность за террористические преступления наступает с 14 лет", – уточнили в ведомстве.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

20 и 24 января 2024 года сотрудники КНБ при содействии органов прокуратуры и полиции в Астане, Шымкенте и Актюбинской области провели операции по пресечению деятельности религиозных радикалов.