Нападение на детей в ЖК Астаны: подозреваемый мужчина задержан

Фото: pixabay

Мужчину задержали по подозрению в нападении на детей в подъезде жилого комплекса в Астане, сообщает Zakon.kz.

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