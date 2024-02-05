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Нападение на детей в ЖК Астаны: подозреваемый мужчина задержан

Нападение на детей в ЖК Астаны: подозреваемый мужчина задержан Фото: pixabay
Мужчину задержали по подозрению в нападении на детей в подъезде жилого комплекса в Астане, сообщает Zakon.kz.

"Управлением полиции района Байконыр установлен и задержан 30-летний житель данного дома. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Проводится досудебное расследовние", – рассказали в ДП Астаны.


Ранее в Казнете распространялось видео, на котором видно, как мужчина одного ребенка ударил по лицу, второго пнул, а третьего душил. Отмечалось, что инцидент произошел в ЖК "Эдем палас 2".

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