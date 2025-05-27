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События

Нападение на казахстанку в подъезде: известна судьба подозреваемого

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 17:47 Фото: Zakon.kz
Сатпаевский городской суд провел слушание о применении меры пресечения в отношении мужчины, задержанного после нападения на девушку в подъезде, сообщает Zakon.kz.

Следствие ходатайствовало отправить подозреваемого за решетку на период расследования.

"В ходе судебного заседания подозреваемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном. Также вина подозреваемого подтверждается материалами, приложенными к ходатайству органа уголовного преследования: протоколом допроса подозреваемого, протоколом допроса потерпевшей, рапортом сотрудника полиции, протоколом очной ставки между потерпевшей и подозреваемым, а также видеозаписью", – сказано в сообщении суда области Улытау от 27 мая 2025 года.

Постановлением суда в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 24 и ч. 1 ст. 120 УК РК, санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев.

Постановление не вступило в законную силу.

Инцидент произошел 22 мая. В подъезде дома по улице Абая мужчина напал на девушку. Ее спасла бдительность соседки. Позже полиция опубликовала видео допроса подозреваемого. Полиция ведет расследование по факту покушения на изнасилование.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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