Нападение на казахстанку в подъезде: известна судьба подозреваемого

Сатпаевский городской суд провел слушание о применении меры пресечения в отношении мужчины, задержанного после нападения на девушку в подъезде, сообщает Zakon.kz.

Следствие ходатайствовало отправить подозреваемого за решетку на период расследования.

"В ходе судебного заседания подозреваемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном. Также вина подозреваемого подтверждается материалами, приложенными к ходатайству органа уголовного преследования: протоколом допроса подозреваемого, протоколом допроса потерпевшей, рапортом сотрудника полиции, протоколом очной ставки между потерпевшей и подозреваемым, а также видеозаписью", – сказано в сообщении суда области Улытау от 27 мая 2025 года.

Постановлением суда в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 24 и ч. 1 ст. 120 УК РК, санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2-х месяцев.

Постановление не вступило в законную силу.

Инцидент произошел 22 мая. В подъезде дома по улице Абая мужчина напал на девушку. Ее спасла бдительность соседки. Позже полиция опубликовала видео допроса подозреваемого. Полиция ведет расследование по факту покушения на изнасилование.