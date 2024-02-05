Камнепад произошел на главной туристической достопримечательности Актау

Упавшие со скал булыжники разрушили часть Скальной тропы в Актау. Это уже не первый обвал, который происходит на месте повышенной проходимости, передает Zakon.kz.

В этот раз, как и в прошлые годы, никто не пострадал только по счастливой случайности. О необходимости проведения работ по обеспечению безопасности Скальной тропы говорят уже давно. В прошлом году такие работы проводились. Но, чтобы провести в 2024 году, нужно вновь провести конкурсные процедуры.

Скриншот из видео

Разрушенную пешеходную дорожку на Скальной тропе сняли местные жители. Первый раз огромный булыжник упал на пешеходную дорожку в 2020 году, затем через полгода скалы обвалились снова, разрушив скамейку. Тогда акимат принял решение о временном закрытии тропы и попросил жителей воздержаться от прогулок по ней. Однако жители игнорировали запрет. Особенно это касалось свадебных церемоний, когда невесты в платьях, а операторы со всем оборудованием бесстрашно перелезали через заборы только ради эффектных кадров. А потом заборы и вовсе снесли.

Сейчас Скальная тропа находится на балансе акимата города. Однако работы по обследованию ставшей опасной достопримечательности не проводятся.

"В конце декабря объявили конкурс, но по возражению департамента внутреннего государственного аудита сейчас временно он приостановлен. Ожидаем, что открытый конкурс будет проведен уже в феврале. Компания, которая выиграет конкурс на благоустройство города, параллельно будет заниматься и Скальной тропой. Это содержание пешеходных дорожек, освещения. Подрядчики должны будут заключить договор с компанией, которая будут проводить обследование самих скал. Место, где есть вероятность их обрушения, будет заранее огорожено", – говорит Бахтияр Максат, заместитель руководителя отдела ЖКХ города Актау.

На многих участках Скальной тропы есть дорожки в обход пешеходной зоны. На таких участках можно перегородить основную дорожку. Но там, где скала обрушилась 5 февраля 2024 года, это единственный проход. Поэтому жители предлагают делать специальные сетки на скалах для безопасности людей. В акимате обещали рассмотреть этот вопрос.

Скриншот из видео

Связано ли нынешнее обрушение со строительством многоэтажного дома рядом со скалами, в акимате отвечать отказались. Однако еще три года назад инициативная группа жителей обращалась к президенту РК с открытым письмом, в котором указывала – обвал из-за бесконтрольного строительства может произойти в любой момент.

"На территории реликтовых скал города намечено строительство двух 21-этажных домов с коммерческим зданием, подземными парковками. Мало того, что эти дома закроют вид на море в районе одного из самых популярных мест отдыха горожан, они станут очередным препятствием в движении воздуха, морского бриза, который так необходим городу. При этом в 2019 году в этом районе за счет недропользователей за 2 млрд тенге была построена новая туристическая достопримечательность города - Скальная тропа - которая стала символом единения, мира и дружбы. Ее демонстрировали главам прикаспийских государств во время актауского саммита. Строительство домов приведет к частичной потере и разрушению этой достопримечательности. Таким образом желание одного застройщика перечеркивает интересы общественности города и лишает очередного общественного пространства", - говорилось в открытом письме от инициативной группы жителей.

Скриншот из видео

Несмотря на все попытки остановить строительство, оно продолжается. В районе скал активно возводят многоэтажные дома. Старожил города Актау Иван Скворцов отмечает, что это может быть опасно.

"Ленинградские архитекторы, которые проектировали город, рекомендовали ничего не строить на скалах. Но в конце 90-ых тут появился целый коттеджный городок, потом построили гостиницу, частично разрушив розовые реликтовые скалы, а теперь вот строят дома. Геологи когда-то говорили, что в скалах есть вода, однако никто никогда этого досконально не изучал. Поэтому не ровен час, когда хрупкие скалы просто обвалятся под такой тяжестью", - сказал старожил.

Сейчас валуны, упавшие со скал, убрали, и установили ограждение. Но оно вряд ли остановит экстремалов, желающих прогуляться по Скальной тропе.