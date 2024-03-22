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Скальную тропу в Актау восстановили после камнепада

Скальную тропу после ремонта открыли в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 09:33 Фото: скриншот из видео
В Актау после камнепада открыли скальную тропу. Ранее дорога была временно закрыта в связи с восстановительными работами, сообщает Zakon.kz.

Аким Актау Улугбек Тналиев проверил реконструированную дорогу и отметил, что теперь туристы могут проходить по безопасному маршруту. 

"В феврале на скальной тропе произошел обвал. Благодаря спонсору мы поменяли маршрут длиной 60 м. Я хочу выразить признательность. Теперь жители могут проходить по безопасному участку. Мы всегда готовы сотрудничать с предпринимателями и неравнодушными гражданами, которые хотят внести свой вклад в развитие и поддержание города", – сказал Улугбек Тналиев.

Камнепад произошел 5 февраля 2024 года на главной туристической достопримечательности Актау. Упавшие со скал булыжники разрушили часть скальной тропы. Это уже не первый обвал, который происходит на месте повышенной проходимости.

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