Скальную тропу в Актау восстановили после камнепада

В Актау после камнепада открыли скальную тропу. Ранее дорога была временно закрыта в связи с восстановительными работами, сообщает Zakon.kz.

Аким Актау Улугбек Тналиев проверил реконструированную дорогу и отметил, что теперь туристы могут проходить по безопасному маршруту.



"В феврале на скальной тропе произошел обвал. Благодаря спонсору мы поменяли маршрут длиной 60 м. Я хочу выразить признательность. Теперь жители могут проходить по безопасному участку. Мы всегда готовы сотрудничать с предпринимателями и неравнодушными гражданами, которые хотят внести свой вклад в развитие и поддержание города", – сказал Улугбек Тналиев.

Камнепад произошел 5 февраля 2024 года на главной туристической достопримечательности Актау. Упавшие со скал булыжники разрушили часть скальной тропы. Это уже не первый обвал, который происходит на месте повышенной проходимости.

