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Законодательство РК

Педагогам ЗКО недоплатили более 250 миллионов тенге

не доплатили учителям Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Антикоррупционная служба по ЗКО выявила факты невыплаты педагогам Сырымского района установленной обязательной надбавки на сумму 259 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно системе оплаты труда, отмечает Astana TV, гражданские служащие, работники организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работники казенных предприятий должны получать надбавку за особые условия труда в размере 10% от должностного оклада.


"Отдел образования Сырымского района в период за 2020-2023 годы 1195 работникам 26 организаций образования не выплатил надбавку. После вмешательства борцов с коррупцией отдел образования Сырымского района внес изменения в тарификационный список и произвел перерасчет заработной платы. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что повышенную зарплату школьным учителям незаконно платили в Жетысуской области.

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