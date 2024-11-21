Акимат Петропавловска недоплатил перевозчикам 350 миллионов тенге

Автобусным перевозчикам Петропавловска акимат задолжал 350 млн тенге за льготный проезд и субсидии. Чтобы хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки руководители трех крупных предприятий обратились в прокуратуру и антикоррупционную службу, сообщает Zakon.kz.

Перевозчики рассказали Astana TV, что из бюджетных средств, выделенных в текущем году на субсидирование и льготный проезд, им выплатили только 70%.

"На сегодня наши предприятия обслуживают семь маршрутов, выходят порядка 66 автобусов. С каждого месяца, которые они оплачивают субсидии недостача, не хватает порядка 20%. Задолженность на сегодняшний день порядка 90 млн. У нас уже трехмесячная задолженность перед СПК, ну естественно водители – текучесть кадров очень большая, они уходят на более высокие заработки постоянные. Ну и естественно запчасти, резина, аккумуляторы, топливо, масло". Перевозчик Булат Рахимов

Из-за невыплаченных субсидий перевозчики оказались в долгах перед местным СПК. У корпорации они брали в лизинг новые китайские автобусы, таким образом рассчитывали решить вопрос высокого износа общественного транспорта. Теперь же техника предпринимателям обходится в круглую сумму. Поддержка от чиновников же приходит не в полном объеме, говорят перевозчики.

"Долговых обязательств у нас очень большие цифры, потому что мы же вот эти автобусы взяли на семь лет Yutong. Сами понимаете, мы только отработали три, ещё четыре года работать на них. Большие суммы. В этом году было обновление только пока пяти автобусов. Порядка 200 автобусов всего должно ходить по городу, из них 100 Yutong только и плюс 31 автобус перевозчики все вместе обновили в этом году уже. Ну, естественно, процент изношенности не высок". Булат Рахимов

В городском акимате рассказали, что в текущем году на субсидирование пассажирских перевозок предусмотрено 2,7 млрд тенге. Но из-за того, что перевозчики приобрели новые автобусы, расходы увеличились и денег не хватило.

"Их расходы пересмотрели на бюджетной комиссии, и было принято решение выделить дополнительно 363 млн тенге. 300 млн из которых пойдут на субсидирование автобусов и 63 млн на льготные перевозки. У нас есть льготные категории, где бесплатный проезд, и акимат данные расходы покрывает. Бюджетная комиссия прошла и в начале декабря средства будут переведены перевозчикам". Пресс-секретарь акима города Петропавловска Асем Айтулова

Как уточняется за последние четыре года перевозчики при поддержке СПК пополнили автобусный парк сотней новых единиц транспорта. Еще больше полусотни автобусов планировали закупить в текущем году, но из-за финансовых проблем удалось выполнить план лишь на половину. Предприниматели надеются, что акимат от слов все же перейдет к конкретным действиям, и до конца декабря бизнесменам может быть удастся выплатить долги по лизинговым обязательствам.

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