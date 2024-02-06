Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

30 млн на несуществующие туалеты: в Жетысуской области расследуют крупное хищение

расследование Фото: pixabay
Всплыли махинации с бюджетными деньгами в Саркандском районе. По версии следствия, чиновники выплатили подрядчикам более 29 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, сколько санузлов должно было появиться, не сообщается.

В прокуратуре Жетысуской области заявили, что по этому делу пока никого не задержали. В ведомстве начали досудебное расследование по статье "Хищение в особо крупном размере". Она предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Утолчняется, что в 2023 году власти региона решили уделять пристальное внимание туалетам в зонах туризма. Государство даже готово было субсидировать содержание клозетов. Но, как видно, на деле ничего не изменилось.

"В Саркандском районе акиматом было оплачено более 29 миллионов тенге за санитарно-гигиенические узлы на туристических объектах. По данным фактам управлением досудебного расследования, прокуратурой области Жетысу начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК "Хищение в особо крупном размере". Помощник прокурора Жетысуской области Ляйлим Абильмажинова

Ранее сообщалось, что повышенную зарплату школьным учителям незаконно платили в Жетысуской области.

Читайте также

не доплатили учителям
Педагогам ЗКО недоплатили более 250 миллионов тенге
помощь спасателей
В ВКО девушке спасли палец, на котором застряло кольцо
расследование
Подозреваемого в перевозке крупной партии наркотиков задержали в Акмолинской области
Елена Беляева
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: