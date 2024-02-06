30 млн на несуществующие туалеты: в Жетысуской области расследуют крупное хищение

Всплыли махинации с бюджетными деньгами в Саркандском районе. По версии следствия, чиновники выплатили подрядчикам более 29 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, сколько санузлов должно было появиться, не сообщается.

В прокуратуре Жетысуской области заявили, что по этому делу пока никого не задержали. В ведомстве начали досудебное расследование по статье "Хищение в особо крупном размере". Она предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Утолчняется, что в 2023 году власти региона решили уделять пристальное внимание туалетам в зонах туризма. Государство даже готово было субсидировать содержание клозетов. Но, как видно, на деле ничего не изменилось.



"В Саркандском районе акиматом было оплачено более 29 миллионов тенге за санитарно-гигиенические узлы на туристических объектах. По данным фактам управлением досудебного расследования, прокуратурой области Жетысу начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК "Хищение в особо крупном размере". Помощник прокурора Жетысуской области Ляйлим Абильмажинова

Ранее сообщалось, что повышенную зарплату школьным учителям незаконно платили в Жетысуской области.