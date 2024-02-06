В Семее горит крупный вещевой рынок

В Семее загорелся ТД "Акшын", на месте происшествия сейчас работают сотрудники противопожарной службы, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Абайской области пожар произошел по улице Засядко 65.

"В 02 часа 29 минут прибывшие на место пожара огнеборцы установили, что на первом этаже в районе эскалатора горят бутики, с распространением на помещения 2 этажа. Работы по тушению возгорания продолжаются. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.



Причина пожара и предварительная площадь устанавливаются. В ликвидации пожара задействованы 196 человек личного состава и 36 единиц техники.

Ранее крупный пожар разгорелся в банном комплексе Усть-Каменогорска.