ДЧС опубликовал видео крупного пожара в Семее

В Семее горит торговый дом по улице Засядко. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области, причина пожара и предварительная площадь устанавливаются.

Прибывшие на место пожара огнеборцы установили, что на первом этаже в районе эскалатора горят бутики, с распространением на помещения второго этажа.

В ДЧС уточнили, что работы по тушению возгорания продолжаются.

"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и предварительная площадь устанавливаются". Пресс-служба ДЧС Абайской области

В ликвидации пожара задействованы 196 человек личного состава и 36 единиц техники.