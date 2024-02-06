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ДЧС опубликовал видео крупного пожара в Семее

ДЧС опубликовал видео крупного пожара в Семее Фото: Zakon.kz
В Семее горит торговый дом по улице Засядко. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области, причина пожара и предварительная площадь устанавливаются.

Прибывшие на место пожара огнеборцы установили, что на первом этаже в районе эскалатора горят бутики, с распространением на помещения второго этажа.

В ДЧС уточнили, что работы по тушению возгорания продолжаются.

"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и предварительная площадь устанавливаются".Пресс-служба ДЧС Абайской области

В ликвидации пожара задействованы 196 человек личного состава и 36 единиц техники.

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