ДЧС опубликовал видео крупного пожара в Семее
Фото: Zakon.kz
В Семее горит торговый дом по улице Засядко. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области, причина пожара и предварительная площадь устанавливаются.
Прибывшие на место пожара огнеборцы установили, что на первом этаже в районе эскалатора горят бутики, с распространением на помещения второго этажа.
В ДЧС уточнили, что работы по тушению возгорания продолжаются.
"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и предварительная площадь устанавливаются".Пресс-служба ДЧС Абайской области
В ликвидации пожара задействованы 196 человек личного состава и 36 единиц техники.
Читайте также
Школьник погиб под колесами внедорожника в Караганде
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript