Кричал на коленях: неадекватное поведение жителя Актау попало на видео

Видео с кричащим, стоящим на коленях мужчиной распространяется в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, инцидент произошел 5 февраля. По данным мамы одной из девочек, неизвестный напугал двух школьниц.

"На моих двух девочек-подростков напал неадекватный мужчина средь бела дня, когда они возвращались из школы. Благо, ребята-школьники быстро подбежали и защитили их. Кто-то из соседей вызвал полицию. Его забрали. Муж не стал писал заявление, но это не должно так безнаказанно остаться. Я сама завтра иду писать заявление на этого человека. Фото и видео есть. Пусть город знает своих недогероев! Спасибо мальчикам, которые сразу пришли на помощь, и соседям, которые вызвали полицию", – говорится в посте к видео.

В пресс-службе ДП Мангистауской области изданию сообщили, что родители несовершеннолетних, которых напугал мужчина, заявление писать отказались.

"Вызов о мужчине в нетрезвом состоянии на пульт дежурного "102" поступил около 14:30 5 февраля. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили мужчину в наркологический диспансер", – рассказали в полиции.

Личность правонарушителя установлена. Согласно заключению медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 440 ч. 1 "За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Ранее сообщалось о нападении на детей в подъезде ЖК Астаны. В Казнете распространялось видео, на котором видно, как мужчина одного ребенка ударил по лицу, второго пнул, а третьего душил. Позже он был задержан.