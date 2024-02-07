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Автобус со школьной командой КВН попал в ДТП: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Автобус со школьной командой КВН попал в ДТП: врачи рассказали о состоянии пострадавших Фото: primeminister.kz
Микроавтобус с детьми попал в ДТП на трассе Кокшетау – Атбасар в Акмолинской области. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, пострадали 15 человек, в том числе 8 детей. Врачи отметили, что состояние пострадавших школьников стабильное, сообщает Zakon.kz.

Смертельная авария произошла 4 февраля 2024 года.

Врачи уточнили, что всех пострадавших сразу же эвакуировали в Сандыктаускую районную больницу. После осмотра четверых пациентов, получивших тяжелые травмы, с помощью санитарной авиации направили в многопрофильную областную больницу.

У двоих ребят диагностированы переломы челюстей.

"Двое детей и один взрослый получили незначительные травмы. Поэтому их сразу отпустили домой. Еще пять человек, в том числе трое детей, получают лечение в нашей Сандыктауской районной больнице. Их состояние стабильное, все они находятся под наблюдением врачей. Двух остальных взрослых и двух детей мы отправили в областную больницу".Жандос Маханов, главный врач Сандыктауской районной больницы

В Управлении образования рассказали корреспонденту "24.kz", что начали служебную проверку.

Как выяснилось, школьная команда КВН поехала на турнир в областной центр на маршрутном автобусе. В то время как перевозить детей можно лишь на транспорте организаций образований и обязательно в сопровождении полицейских автопатрулей.

"Отдел образования Есильского района сейчас пишет нам объяснительную, почему они отправили именно на рейсовом автобусе. У нас разработан алгоритм по перевозке детей в сопровождении сотрудников дорожно-патрульной службы на наших автобусах и газелях. Но почему-то это не было соблюдено. Директора школ, руководитель отдела образования, который не предпринял мер по транспортировке положенным образом детей, будут наказаны вплоть до увольнения".Шокан Оразалин, руководитель Управления образования

Чиновники в заключении подчеркнули, что теперь при неблагоприятных условиях или отсутствии транспорта подобные мероприятия будут переноситься.

Тем временем в школе в Туркестанской области произошло массовое отравление: директора отстранили от работы.

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Анастасия Московчук
Акмолинская область
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