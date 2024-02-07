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Второклассник провалился в колодец и едва не замерз насмерть в Экибастузе

поиск ребенка Фото: Instagram/poiskoviki_pavlodara_vita
Около 15:00 стало известно, что в Экибастузе пропал ребенок – второклассник вышел из дома в 12:40 и не дошел до школы. Учитель забила тревогу, сообщает Zakon.kz.

Родители начали поиски.

"В 15:20 наши волонтеры уже проверяли дворы, смотрели камеры, опрашивали людей. Около 16:00 мы услышали радостную новость – ребенка нашли. Как оказалось, по дороге в школу он упал в открытый колодец. Несколько часов мальчик предпринимал попытки вылезти из него, но не мог (глубина колодца – примерно два метра), кричал, но его не слышали. Ребенка чудом удалось найти и спасти. Несколько часов он стоял почти по колено в воде", – рассказали поисковики "VITA".

Как выяснилось, школьнику помогла собственная находчивость. Пытаясь привлечь внимание людей, мальчик выбросил рюкзак из колодца. Эту вещь заметили проходившие мимо восьмиклассники СОШ №21 Омар Сагындык, Нурасыл Жанажыл, Мансур Ердаукеулы. Они заглянули в колодец и вытащили ребенка.

Как сообщили Pavlodarnews.kz в Управлении здравоохранения, вызов поступил около 17:00 с домашнего адреса. Медики ставят предварительно сотрясение головного мозга и общее переохлаждение. Рассматривают вопрос о госпитализации в стационар.


Ранее, в декабре 2023 года, сообщалось, что пропала 13-летняя школьница из Павлодара. Ее нашли в тот же день живой и здоровой.

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Елена Беляева
Павлодарская область Экибастуз
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