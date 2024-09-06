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Законодательство РК

Автомобиль вспыхнул около жилого дома в Экибастузе

машина сгорела, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 18:22 Фото: пресс-служба МЧС РК
6 сентября в Экибастузе по улице Ломоносова около жилого дома вспыхнул автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы потушили пожар в легковушке.

"Пострадавших нет. МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112", – говорится в сообщении.
пожар в автомобиле, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 18:22

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что двухэтажная сауна горела в Уральске.

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