Автомобиль вспыхнул около жилого дома в Экибастузе
Фото: пресс-служба МЧС РК
6 сентября в Экибастузе по улице Ломоносова около жилого дома вспыхнул автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огнеборцы потушили пожар в легковушке.
"Пострадавших нет. МЧС призывает граждан быть осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что двухэтажная сауна горела в Уральске.
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