Происшествия

Жуткая трагедия: гибель школьницы расследуют в Алматы

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 21:42 Фото: Zakon.kz
В Алматы возбуждено уголовное дело по факту гибели ученицы седьмого класса одной из частных школ города. Полиция расследует инцидент по статье "Доведение до самоубийства", сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал Astana TV 17 марта 2026 года, по одной из версий, причиной трагедии могли стать проблемы с успеваемостью и давлением из-за школьных оценок. В администрации учебного заведения прокомментировали ситуацию, уточнив, что инцидент произошел вне территории школы.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – прокомментировала инцидент официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Ранее в Алматы с балкона 12-этажного жилого комплекса "Радужный берег" выпала девушка 2002 года рождения. По данному факту, как уточнили в городском ДП, возбуждено уголовное дело.

Канат Болысбек
