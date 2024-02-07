Газопровод в Алматы начнут ремонтировать утром 8 февраля
Фото: pxhere
Согласно правилам безопасности, запрещено проводить работы в ночное время. В связи с чем работы будут начаты 8 февраля с 08:00, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в АО "КазТрансГазАймак", утечка газа была выявлена на подземном газопроводе низкого давления диаметром 325 мм.
Ранее сообщалось, что службой эксплуатации газовых сетей Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" выявлены утечки газа по адресам ул. Богенбай Батыра, 103, угол ул. Пушкина и в микрорайоне "Музтау", из-за чего подачу газа отключили в 130 многоэтажках и 18 домов частного сектора. Также отключение произведено в микрорайоне "Музтау".
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