Газопровод в Алматы начнут ремонтировать утром 8 февраля

Фото: pxhere

Согласно правилам безопасности, запрещено проводить работы в ночное время. В связи с чем работы будут начаты 8 февраля с 08:00, сообщает Zakon.kz.

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