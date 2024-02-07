130 многоэтажек в Алматы остались без газа
Фото: Zakon.kz
Службой эксплуатации газовых сетей Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" выявлены утечки газа по адресам ул. Богенбай Батыра, 103, угол ул. Пушкина и в микрорайоне "Музтау", из-за чего подачу газа отключили в 130 многоэтажках, сообщает Zakon.kz.
"С вечера 7 февраля т.г. АО "КазТрансГаз Аймак" произведено отключение газоснабжения в квадрате улиц Курмангазы – Панфилова – Кайырбекова – Толе би в количестве 130 многоэтажных домов, где газ используют для приготовления пищи, и 18 домов частного сектора. Также отключение произведено в микрорайоне "Музтау". АО "КазТрансГазАймак"
Газоснабжение будет возобновлено 8 февраля до 14.00.
Ранее сообщалось, что из-за ремонта газопровода на территории ТРЦ АДК в октябре 2023 в Алматы отключали подачу газа.
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