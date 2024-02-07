130 многоэтажек в Алматы остались без газа

Фото: Zakon.kz

Службой эксплуатации газовых сетей Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" выявлены утечки газа по адресам ул. Богенбай Батыра, 103, угол ул. Пушкина и в микрорайоне "Музтау", из-за чего подачу газа отключили в 130 многоэтажках, сообщает Zakon.kz.

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