Когда в Астане начнут ремонтировать дороги

В Астане начаты дорожные работы. Об этом сегодня, 8 апреля 2025 года, проинформировали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

К работам по ремонту и строительству дорог в столице приступили с наступлением теплой погоды.

"В этом году в рамках программы по улучшению дорожной инфраструктуры города планируется провести средний ремонт на более чем 60 улицах. Работы направлены не только на восстановление и улучшение качества дорожного покрытия, но и на повышение безопасности дорожного движения и комфортного передвижения жителей... В числе запланированных работ – обустройство новых тротуаров, остановочных карманов, пандусов. Также будет обновлена дорожная разметка. Особое внимание будет уделено программам безопасности, таким как "Детская безопасность", в рамках которой на участках, расположенных рядом с детскими учреждениями и школами, будет выполнена разметка, обеспечивающая безопасное передвижение детей и родителей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата Астаны во вторник.

Согласно информации, с 10 апреля будут начаты ремонтные работы по улицам:

шоссе Алаш от ул. 69 до ул. 191;

шоссе Коргалжын от пр. Туран до ул. 128;

ул. Сыганак – от пр. Кабанбай батыра до транспортной развязки (в прошлом году работы проводились на участке – от ул. Ч. Айтматова до пр. Кабанбай батыра);

в жилых массивах – Жанаконыс, Карталы, Фахт бен Абдул Азиз, Герцена, Ш. Бокеева.

"Одним из ключевых этапов ремонта будет ямочный и маршрутный, который обеспечит исправление повреждений покрытия, улучшение дорожной ситуации и комфорт передвижения для автомобилистов и пешеходов. Работы в данном направлении активно проводятся". Пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, в текущем году в столице планируется строительство 43 объектов протяженностью 14,7 км. Завершатся в полном объеме работы по восьми проектам, по 28 – продолжатся, по еще семи будут начаты, в том числе:

ул. К. Кайсенова – от ул. Бухар жырау до пр. Улы Дала;

ул. Бухар жырау – от пр. Аль-Фараби до ул. Жошы хан;

ул. Рыскулова – от пр. Мангилик Ел до канала Нура-Ишим.

Также ведется реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении пр. Н. Тлендиева и ул. Ш. Бейсековой.

Реализуется проект строительства ул. К. Мухамедханова с обеспечением проезда до конца года, что разгрузит перекресток Айтматова и Коргальжинского шоссе.

"На момент перекрытия по каждому участку на официальных источниках заблаговременно будет размещена информация о сроках проведения работ", – заключили в пресс-службе акимата Астаны.

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