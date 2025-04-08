#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
518.31
567.96
6.03
Общество

Когда в Астане начнут ремонтировать дороги

Когда в Астане начнут ремонтировать дороги, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 17:58 Фото: gov.kz
В Астане начаты дорожные работы. Об этом сегодня, 8 апреля 2025 года, проинформировали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

К работам по ремонту и строительству дорог в столице приступили с наступлением теплой погоды.

"В этом году в рамках программы по улучшению дорожной инфраструктуры города планируется провести средний ремонт на более чем 60 улицах. Работы направлены не только на восстановление и улучшение качества дорожного покрытия, но и на повышение безопасности дорожного движения и комфортного передвижения жителей... В числе запланированных работ – обустройство новых тротуаров, остановочных карманов, пандусов. Также будет обновлена дорожная разметка. Особое внимание будет уделено программам безопасности, таким как "Детская безопасность", в рамках которой на участках, расположенных рядом с детскими учреждениями и школами, будет выполнена разметка, обеспечивающая безопасное передвижение детей и родителей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата Астаны во вторник.

Согласно информации, с 10 апреля будут начаты ремонтные работы по улицам:

  • шоссе Алаш от ул. 69 до ул. 191;
  • шоссе Коргалжын от пр. Туран до ул. 128;
  • ул. Сыганак – от пр. Кабанбай батыра до транспортной развязки (в прошлом году работы проводились на участке – от ул. Ч. Айтматова до пр. Кабанбай батыра);
  • в жилых массивах – Жанаконыс, Карталы, Фахт бен Абдул Азиз, Герцена, Ш. Бокеева.
"Одним из ключевых этапов ремонта будет ямочный и маршрутный, который обеспечит исправление повреждений покрытия, улучшение дорожной ситуации и комфорт передвижения для автомобилистов и пешеходов. Работы в данном направлении активно проводятся".Пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, в текущем году в столице планируется строительство 43 объектов протяженностью 14,7 км. Завершатся в полном объеме работы по восьми проектам, по 28 – продолжатся, по еще семи будут начаты, в том числе:

  • ул. К. Кайсенова – от ул. Бухар жырау до пр. Улы Дала;
  • ул. Бухар жырау – от пр. Аль-Фараби до ул. Жошы хан;
  • ул. Рыскулова – от пр. Мангилик Ел до канала Нура-Ишим.

Также ведется реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении пр. Н. Тлендиева и ул. Ш. Бейсековой.

Реализуется проект строительства ул. К. Мухамедханова с обеспечением проезда до конца года, что разгрузит перекресток Айтматова и Коргальжинского шоссе.

"На момент перекрытия по каждому участку на официальных источниках заблаговременно будет размещена информация о сроках проведения работ", – заключили в пресс-службе акимата Астаны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 17:58
Чиновник из Актобе обналичил и присвоил миллионы тенге, выделенные на дорожную разметку

В Алматы ремонт главных дорог начали досрочно в феврале 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
О бедственной ситуации со слонами заявили в зоопарке Алматы
Общество
17:57, Сегодня
О бедственной ситуации со слонами заявили в зоопарке Алматы
Казахстанцам, планирующим поступить на госслужбу, напомнили про требования
Общество
17:42, Сегодня
Казахстанцам, планирующим поступить на госслужбу, напомнили про требования
Непогода сохранится в Казахстане: где ожидаются сильные осадки 9 апреля
Общество
17:28, Сегодня
Непогода сохранится в Казахстане: где ожидаются сильные осадки 9 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: