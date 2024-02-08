Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших Фото: Zakon.kz
В ДЧС Алматы подтвердили информацию об оползне в Медеуском районе мкр. Тау-Самал. Известно, что в результате ЧП имеется повреждение одного дома и частичного второго. По предварительной информации под завалами находится семья из четырех человек, в том числе двое детей, сообщает Zakon.kz

"8 февраля в 02-20 поступила информация о том, что в Медеуском районе мкр. Тау-Самал предварительно из-за переувлажнения грунта техногенного характера сошла оплывина. Незамедлительно на место происшествия были направлены силы и средства: Казселезащиты, Службы спасения 109 г. Алматы, Республиканского оперативно-спасательного отряда, ДЧС Алматы. По прибытии установлено, что в результате имеется повреждение одного дома и частично другого. На месте происшествия находится руководство ДЧС. Спасатели РОСО МЧС производят обследование", - говорится в сообщении ДЧС.

В ведомстве отметили, что из-за выпадения значительного количества осадков, в среднегорной и высокогорной зоне в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор лавиноопасно.

Наш корреспондент на месте сообщил, что дома накрыло глиной. Ведутся поиски людей, которые могли остаться под завалами, район оцеплен полицейские. Как минимум четыре пожарные машины дежурят на месте ЧП.

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

Фото: Zakon.kz

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

Фото: Zakon.kz

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

Фото: Zakon.kz

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

Фото: Zakon.kz

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

Фото: Zakon.kz

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

Фото: Zakon.kz

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

Фото: Zakon.kz

На видео видно, как спасатели набирают на мобильный номер телефона и в полной тишине пытаются уловить звуки из под завалов. 


Позже стало известно, что под завалами находится семья из четырех человек, в том числе двое детей. Спасатели буквально руками (лопатами) откапывают дом, гараж, автомобиль и ищут людей.

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

Фото: Zakon.kz

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

Фото: Zakon.kz

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

Фото: Zakon.kz

Отметим, оплывина - это полоса маломощного слоя почвы, глубиной до метра, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

Фото: Zakon.kz

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

Фото: Zakon.kz

В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших

Фото: Zakon.kz


ДЧС Алматы и Казселезащита еще раз напоминают о строительстве жилых домов на просадочных оползнеопасных участках.

  • Не рекомендуется проводить подрезку склона горы под строительство домов, нарезку дорог, планировочные работы.
  • Запрещается использовать негерметичные септики, туалеты и другое.
  • Владельцам жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ рекомендуется постоянно следить за состоянием водопроводной и поливных трубопроводов, септиков.

Ранее сообщалось, что в Грузии в ночь на среду сошел оползень и там погибли восемь человек. Масса земли накрыла 4 жилых дома. Спасателям удалось спасти одного человека, были извлечены 3 тела, 6 человек были объявлены пропавшими. Позже были обнаружены еще 5 жертв стихии.

Читайте также

Жестокое убийство детей, мать убила детей, Кызылординская область, Туркестанская область
Стали известны новые подробности об убийстве двух малышей в Туркестане
Cмерть детей, мать убила детей, Туркестанская область
Двух детей нашли мертвыми в Туркестане: в убийстве подозревают мать
Школа №9 в Туркестанской области, ремонт в школе, головная боль, тошнота, слабость, ремонт в классе, отравление детей
Скандал в сельской школе: учителя обвинили директора учебного заведения в массовом отравлении детей
Елена Вебер
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Алматинские горы
Как просыпается вулкан: рассвет в горах Алматы поразил казахстанцев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: