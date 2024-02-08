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Буквально перевернуло дом: чем осложняются поиски оставшихся под завалами людей в Алматы

Буквально перевернуло дом: чем осложняются поиски оставшихся под завалами людей в Алматы Фото: Zakon.kz
Чем осложняются поиски семьи, оставшейся под завалами в результате схода оползня в микрорайоне Тау-Самал, объяснили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, сообщает Zakon.kz.

По словам представителя ДЧС Алматы, глиняная масса буквально перевернула дом.

"Работы продолжаются в усиленном темпе. Информация будет доведена. Эта грязевая масса объемом более 3000 кубических метров – она из суглинка. Это глиняная масса, она очень осложняет поиски. Дальше крутизна склона и большой объем, он буквально перевернул дом. Спасатели действовали по схеме, но грязевая масса настолько перевернула дом, конструкции, стекло, арматура – все это осложняет поиск. Работа продолжается".Пресс-секретарь ДЧС Алматы Гульдана Нурымбетова

Журналисты поинтересовались, сколько нужно времени, чтобы полностью разобрать завал.

"Все запасные дежурные службы были вызваны, несколько караулов. Максимальное количество спасателей было задействовано. Эти спасатели участвовали в поисково-спасательных работах в Афганистане, в Турции".Гульдана Нурымбетова

Кроме того, как отметила представитель ДЧС Алматы, кинологический расчет задействован.

"Здесь у них своя процедура поисково-спасательных работ. Объявляется час тишины, собаки проводят свою работу. Далее уже подключается техника. В этой связи работы продолжаются".Гульдана Нурымбетова

Ранее сообщалось, что на месте чрезвычайного происшествия в Медеуском районе Алматы нашли тело подростка 2007 г. р. На месте схода грунта поисково-спасательные работы продолжаются.

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