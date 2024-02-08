Найдены тела всех погибших при сходе оползня в Алматы

В Медеуском районе Алматы на месте, где ночью 8 февраля 2024 года сошел оползень, найдены тела всех погибших – двоих взрослых и двоих детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом корреспонденту нашей редакции рассказал один из спасателей, участвовавший в поисково-спасательных работах на месте трагедии.

"К сожалению, все четыре человека погибли, всех вытащили". Командир роты Министерства по ЧС РК Шалабай Жаксылык

Как уточнили в МЧС, на месте происшествия спасатели обнаружили и извлекли тела:

мужчины 1984 г. р.,

женщины 1980 г. р.,

двух юношей 2007 г. р.

"На месте продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы. Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры и другие, а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику". Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве подчеркнули, что работы в основном ведутся вручную.

"Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям", – добавили в пресс-службе МЧС РК.

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Ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оползня – 3200 кубометров. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

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Прибывший на место аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание.

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Позже на месте чрезвычайного происшествия нашли тело подростка.

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