Найдены тела всех погибших при сходе оползня в Алматы
Об этом корреспонденту нашей редакции рассказал один из спасателей, участвовавший в поисково-спасательных работах на месте трагедии.
"К сожалению, все четыре человека погибли, всех вытащили".Командир роты Министерства по ЧС РК Шалабай Жаксылык
Как уточнили в МЧС, на месте происшествия спасатели обнаружили и извлекли тела:
- мужчины 1984 г. р.,
- женщины 1980 г. р.,
- двух юношей 2007 г. р.
"На месте продолжаются работы по разбору завалов и очистке от грязевой массы. Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры и другие, а также узкими подходами к дому, невозможностью максимально использовать технику".Пресс-служба МЧС РК
В ведомстве подчеркнули, что работы в основном ведутся вручную.
"Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям", – добавили в пресс-службе МЧС РК.
Материал по теме
Ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оползня – 3200 кубометров. Жителей близлежащих домов эвакуировали.
Материал по теме
Прибывший на место аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание.
Материал по теме
Позже на месте чрезвычайного происшествия нашли тело подростка.
Материал по теме
Все новости о сходе оползня в Алматы можете прочитать здесь.