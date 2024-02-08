Страшные последствия оползня в Алматы показали с высоты птичьего полета
Фото: Zakon.kz
Ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы сошел оползень. На месте ведутся поисково-спасательные работы. Корреспондент Zakon.kz при помощи дрона запечатлел страшные последствия чрезвычайного происшествия, сообщает Zakon.kz.
Оползень в Алматы с высоты птичьего полета
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось, что на месте чрезвычайного происшествия в Медеуском районе Алматы нашли тело подростка. На месте схода грунта поисково-спасательные работы продолжаются.
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