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Страшные последствия оползня в Алматы показали с высоты птичьего полета

Страшные последствия оползня в Алматы показали с высоты птичьего полета Фото: Zakon.kz
Ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы сошел оползень. На месте ведутся поисково-спасательные работы. Корреспондент Zakon.kz при помощи дрона запечатлел страшные последствия чрезвычайного происшествия, сообщает Zakon.kz.

Оползень в Алматы с высоты птичьего полета

Страшные последствия оползня в Алматы показали с высоты птичьего полета

Фото: Zakon.kz

Страшные последствия оползня в Алматы показали с высоты птичьего полета

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что на месте чрезвычайного происшествия в Медеуском районе Алматы нашли тело подростка. На месте схода грунта поисково-спасательные работы продолжаются.

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