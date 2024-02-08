Страшные последствия оползня в Алматы показали с высоты птичьего полета

Фото: Zakon.kz

Ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы сошел оползень. На месте ведутся поисково-спасательные работы. Корреспондент Zakon.kz при помощи дрона запечатлел страшные последствия чрезвычайного происшествия, сообщает Zakon.kz.

Оползень в Алматы с высоты птичьего полета Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Ранее сообщалось, что на месте чрезвычайного происшествия в Медеуском районе Алматы нашли тело подростка. На месте схода грунта поисково-спасательные работы продолжаются. Читайте также Оползень в Алматы: очевидцы поделились подробностями происшествия КНБ задержал наркокурьеров-"глотателей"

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