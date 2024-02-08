Словно фильм-катастрофа: свежие кадры с места оползня в Алматы

Ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. Корреспондент Zakon.kz отправился на место происшествия и поделился ужасающими кадрами последствий чрезвычайного происшествия, сообщает Zakon.kz

В ДЧС Алматы уже заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера.

Мужчина из соседнего дома рассказал корреспонденту Zakon.kz о произошедшем. По его словам, "стоял сильный гул и все трясло".

Также он уточнил, его семья смогла выбраться через задний двор.

"Выбрались через задний двор и в школу скатились. Лежу теперь. Без сил, все болит, дети плакали", – добавил он.

По данным ДЧС, объем оползня – 3200 кубометров. Жители близлежащих домов эвакуированы.



Прибывший на место глава города Ерболат Досаев осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание.



Позже на месте чрезвычайного происшествия нашли тело несовершеннолетнего. Кроме того, аким Медеуского района Еркебулан Оразалин рассказал подробности о пропавшей семье.

"Близнецы, 2007 года рождения... Сегодня в школу не пришли. Они являются учениками 48-й школы Медеуского района". Еркебулан Оразалин

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям пояснили, что поисково-спасательные работы осложняются узкими опасными подходами, сложным горным рельефом.

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