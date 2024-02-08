Словно фильм-катастрофа: свежие кадры с места оползня в Алматы
В ДЧС Алматы уже заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера.
Мужчина из соседнего дома рассказал корреспонденту Zakon.kz о произошедшем. По его словам, "стоял сильный гул и все трясло".
Также он уточнил, его семья смогла выбраться через задний двор.
"Выбрались через задний двор и в школу скатились. Лежу теперь. Без сил, все болит, дети плакали", – добавил он.
По данным ДЧС, объем оползня – 3200 кубометров. Жители близлежащих домов эвакуированы.
Прибывший на место глава города Ерболат Досаев осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание.
Позже на месте чрезвычайного происшествия нашли тело несовершеннолетнего. Кроме того, аким Медеуского района Еркебулан Оразалин рассказал подробности о пропавшей семье.
"Близнецы, 2007 года рождения... Сегодня в школу не пришли. Они являются учениками 48-й школы Медеуского района".Еркебулан Оразалин
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям пояснили, что поисково-спасательные работы осложняются узкими опасными подходами, сложным горным рельефом.
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