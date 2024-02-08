Участников банды "Дикого Армана" задержали в Алматы и Шымкенте

Двух участников январских событий 2022 года, входящих в так называемую ОПГ Джумагельдиева ("Дикого Армана"), задержала полиция в Алматы и Шымкенте. Все это время они находились в розыске, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК 8 февраля, в Алматы и Шымкенте 7 февраля задержали двух участников так называемой ОПГ Джумагельдиева ("Дикого Армана"), которые участвовали в январских беспорядках 2022 года и скрывались от правоохранительных органов.

"Один из задержанных, Самат Амирбаев, подозревается в совершении убийства в 2022 году в Шымкенте и в самоуправстве в отношении другого жителя указанного города. Он задержан на территории Туркестанской области. Один из его соучастников по факту убийства сейчас отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет. Второй участник ОПГ задержан в аэропорту Алматы после прибытия с территории сопредельного государства, где он скрывался от правоохранительных органов Казахстана", – рассказал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Задержанных отправили в изолятор временного содержания.

Всего с прошлого года полиция задержала 19 лидеров и активных участников ОПГ, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в Казахстане.

Ранее сообщалось, что потерпевшие по делу в отношении криминального авторитета Армана Джумагельдиева ("Дикого Армана") опасаются за безопасность своих семей.