Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Участников банды "Дикого Армана" задержали в Алматы и Шымкенте

Членов банды Дикого Армана задержали в Алматы и Шымкенте Фото: pexels
Двух участников январских событий 2022 года, входящих в так называемую ОПГ Джумагельдиева ("Дикого Армана"), задержала полиция в Алматы и Шымкенте. Все это время они находились в розыске, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК 8 февраля, в Алматы и Шымкенте 7 февраля задержали двух участников так называемой ОПГ Джумагельдиева ("Дикого Армана"), которые участвовали в январских беспорядках 2022 года и скрывались от правоохранительных органов.

"Один из задержанных, Самат Амирбаев, подозревается в совершении убийства в 2022 году в Шымкенте и в самоуправстве в отношении другого жителя указанного города. Он задержан на территории Туркестанской области. Один из его соучастников по факту убийства сейчас отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет. Второй участник ОПГ задержан в аэропорту Алматы после прибытия с территории сопредельного государства, где он скрывался от правоохранительных органов Казахстана", – рассказал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Задержанных отправили в изолятор временного содержания.

Всего с прошлого года полиция задержала 19 лидеров и активных участников ОПГ, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в Казахстане.

Ранее сообщалось, что потерпевшие по делу в отношении криминального авторитета Армана Джумагельдиева ("Дикого Армана") опасаются за безопасность своих семей. 

Читайте также

Спасатели рассказали о работе на месте оползня в Алматы
Спасатель о работе на месте оползня в Алматы: Почти такие же разрушения, как в Турции
Сколько алматинцев обратились за помощью к психологам после схода оползня
Алматинцы массово обращались за помощью к психологам после схода оползня
Соседи о погибших близнецах в Алматы: Этих ребят очень любили
Соседи о погибших близнецах в Алматы: Этих ребят очень любили
Никита Дробны
МВД РК Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: