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Происшествия

Дикий Арман нанес себе увечья в СИЗО

Арман Джумагельдиев, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 13:33 Фото: Instagram/armandzhumageldiev
В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК прокомментировали информацию о состоянии Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что Дикий Арман, которого приговорили к 20 годам лишения свободы, перерезал себе вены.

"Данный осужденный причинил себе незначительные раны. Медицинская помощь оказана незамедлительно. Состояние здоровья удовлетворительное", – сообщили в пресс-службе КУИС.

В ведомстве добавили, что Арман Джумагельдиев находится под особым контролем, с ним проводят превентивную работу психологи учреждения. По факту происшествия назначили служебную проверку.

27 января 2025 года в Алматы огласили приговор по одному из самых громких дел в истории современного Казахстана о январских событиях. В числе главных фигурантов Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, а также бывший начальник управления КНБ Руслан Искаков. В целом по этому делу различные сроки наказаний получили 40 человек.

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков.

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ.

22 апреля 2022 года стало известно, что депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках в январе.

Рассмотрение уголовного дела началось в сентябре 2023 года. Судом было принято решение проводить процесс в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались 45 человек. Им предъявили обвинение в превышении власти или должностных полномочий (ст. 362 УК РК), создании, руководстве и участии в организованной преступной группе (ст. 262 УК РК), грабеже (ст. 191 УК РК), незаконном лишении свободы (ст. 126 УК РК), организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года (ст. 272 УК РК), бандитизме (ст. 268 УК РК).

Андрей Дюсупов
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