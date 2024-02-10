Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в 270 км от Алматы

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередной афтершок в 06:41 10 февраля в 270 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, сообщает Zakon.kz

По данным специалистов ТОО "СОМЭ":

Энергетический класс землетрясения: 9.6.

Магнитуда MPV: 4.2.

Глубина: 5 км

Ощутимости (по шкале МSК-64) на территории Казахстана нет.

Ранее сейсмологи зафиксировали подобный афтершок в 280 км на юго-восток от Алматы в 05:01. Магнитуда - 4,5. Энергетический класс землетрясения такой же: 9.6. На территории РК ощутимости не было.

Крупное землетрясение, которое напугало алматинцев произошло 23 января этого года. Подземные толчки достигали пяти баллов. Накануне новый министр ЧС Чингис Аринов на брифинге в СЦК сообщил, что в министерстве идет внутреннее расследование ситуации с землетрясением в Алматы.

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