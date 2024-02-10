Некачественные кроссовки за 383 млн тенге привели к аресту замглавы Дирекции развития спорта в Астане

Фото: freepik

Департамент АФМ по Астане начал досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта. Их подозревают в хищении в особо крупном размере. Замглавы Дирекции арестован, сообщает Zakon.kz.

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