Некачественные кроссовки за 383 млн тенге привели к аресту замглавы Дирекции развития спорта в Астане
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Департамент АФМ по Астане начал досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта. Их подозревают в хищении в особо крупном размере. Замглавы Дирекции арестован, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе АФМ 10 февраля, расследование в отношении чиновников связано с закупкой некачественной экипировки для казахстанских спортсменов.
"В 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх были приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом их стоимость завысили в три раза. Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров. В результате государству причинен на 383 млн тенге".АФМ РК
Спортсмены сборной Казахстана жаловались на низкое качество экипировки и называли ее одноразовой, подчеркнули в АФМ.
По решению суда заместителя руководителя Дирекции развития спорта арестовали. Прочие подробности пока не разглашают в интересах следствия.
Ранее сообщалось, что хищение 400 млн тенге выявили на "Казахфильме".
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