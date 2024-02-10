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Некачественные кроссовки за 383 млн тенге привели к аресту замглавы Дирекции развития спорта в Астане

Замглавы Дирекции развития спорта арестовали в Астане Фото: freepik
Департамент АФМ по Астане начал досудебное расследование в отношении должностных лиц Дирекции развития спорта при Министерстве туризма и спорта. Их подозревают в хищении в особо крупном размере. Замглавы Дирекции арестован, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 10 февраля, расследование в отношении чиновников связано с закупкой некачественной экипировки для казахстанских спортсменов.

"В 2022 году для участия сборной Казахстана на Азиатских играх были приобретены кроссовки и рюкзаки китайского производства крайне низкого качества. При этом их стоимость завысили в три раза. Более того, поставщик представил фиктивные документы об отечественном происхождении указанных товаров. В результате государству причинен на 383 млн тенге".АФМ РК

Спортсмены сборной Казахстана жаловались на низкое качество экипировки и называли ее одноразовой, подчеркнули в АФМ.

По решению суда заместителя руководителя Дирекции развития спорта арестовали. Прочие подробности пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что хищение 400 млн тенге выявили на "Казахфильме".

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АФМ РК Астана Министерство туризма и спорта РК
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