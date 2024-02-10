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Множество машин из-за непогоды сломались и застряли по дороге из Хромтау в Актобе

автомобили застряли на трассе Фото: КазАвтоЖол
С 4 февраля текущего года в Актюбинской области сохраняются нестабильные погодные условия. Из-за обильного снега, усиления ветра до 30 м/сек и сильной метели была ограниченная видимость на нескольких участках автодорог, сообщает Zakon.kz.

Все дорожные службы перешли в усиленный режим работы. Как отмечает "КазАвтоЖол", многие водители большегрузов были вынуждены оставить свои транспортные средства на проезжей части, заграничные и некоторые неопытные водители не учли особенности нашего климата при планировании маршрута. В связи с этим было затруднено движение автомобилей.

"В 08:00 было организовано движение колонной для легковых автомобилей с города Актобе до Хромтау. С Хромтау до Актобе открыли движение для грузового транспорта. Несмотря на то, что дорога чистится, на участке очень много сломанных транспортных средств. По этой причине безопасность можно обеспечить только при движении колонной". "КазАвтоЖол"

Сотрудники "КазАвтоЖол" оказывают необходимую помощь всем водителям и пассажирам. Откапывают застрявшие автомобили, буксируют сломанный транспорт, при необходимости перевозят в теплые боксы.

Отмечается, что сразу же после эвакуации сломанных автомобилей будет обеспечен проезд в двух направлениях.

"Общая протяженность автодороги Актобе – Карабутак – Улгайсын" составляет 262 км. Сообщаем, что данный участок не является платным. На участке круглосуточно работает 28-30 единиц техники, организована мобилизация техники с соседних областей. До полного обеспечения бесперебойного движения дорожные службы будут работать в усиленном режиме", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Астане и 12 областях объявлено штормовое предупреждение на 11 февраля.

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