Альпинисту потребовалась срочная эвакуация во время восхождения на Эльбрус

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Спасатели МЧС России эвакуировали с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии альпиниста из Удмуртии, сообщает Zakon.kz.

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