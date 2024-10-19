Альпинисту потребовалась срочная эвакуация во время восхождения на Эльбрус
Фото: пресс-служба МЧС РФ
Спасатели МЧС России эвакуировали с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии альпиниста из Удмуртии, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба министерства в Telegram, мужчина совершал восхождение в составе зарегистрированной группы из 12 человек.
"На высоте 5200 м турист из Удмуртии запросил помощи", – говорится в сообщении.
Шестеро спасателей из Эльбрусского высокогорного спасательного отряда эвакуировали 29-летнего альпиниста и передали врачам.
Ранее сообщалось, что полицейские ВКО спасли роженицу на трассе.
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