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Альпинисту потребовалась срочная эвакуация во время восхождения на Эльбрус

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 18:40 Фото: пресс-служба МЧС РФ
Спасатели МЧС России эвакуировали с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии альпиниста из Удмуртии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба министерства в Telegram, мужчина совершал восхождение в составе зарегистрированной группы из 12 человек.

"На высоте 5200 м турист из Удмуртии запросил помощи", – говорится в сообщении.

Шестеро спасателей из Эльбрусского высокогорного спасательного отряда эвакуировали 29-летнего альпиниста и передали врачам.

Ранее сообщалось, что полицейские ВКО спасли роженицу на трассе.

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