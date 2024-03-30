Лавина сошла на Большом Алматинском озере
Фото: Zakon.kz
На Большом Алматинском озере Алматы произошел самопроизвольный сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz.
Общий объем сошедшей снежной массы составил 1800 куб. м, сообщили в МЧС.
"Жертв, пострадавших и разрушений нет". МЧС РК
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