Лавина сошла на Большом Алматинском озере

На Большом Алматинском озере Алматы произошел самопроизвольный сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

Общий объем сошедшей снежной массы составил 1800 куб. м, сообщили в МЧС.

"Жертв, пострадавших и разрушений нет". МЧС РК

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