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Лавина сошла на Большом Алматинском озере

БАО, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 13:03 Фото: Zakon.kz
На Большом Алматинском озере Алматы произошел самопроизвольный сход снежных лавин, сообщает Zakon.kz.

Общий объем сошедшей снежной массы составил 1800 куб. м, сообщили в МЧС.

"Жертв, пострадавших и разрушений нет". МЧС РК

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Крупные лавины сошли в горах Алматы
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36 лавин сошло в горах Алматы и области в период с 22 по 24 марта.

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