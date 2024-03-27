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Три человека пропали на воде в Абайской области

Три человека пропали на воде в Абайской области , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 19:54 Фото: акимат Абайской области
В Аягозском районе Абайской области ищут трех мужчин, которые пропали на воде, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 марта сообщил акимат области. 

"В настоящее время ведутся поиски троих пропавших на воде мужчин. В поисковых работах задействованы силы и средства ДЧС области, Департамента полиции, местных исполнительных органов, Министерства обороны – всего 82 человека, четыре плавательных средства, девять единиц техники, четыре беспилотных летательных аппарата", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания психологической помощи в Аягозском районе находятся психологи ДЧС области.

"Процесс поисковых работ с помощью водолазных спусков усложняется скоростью течения рек и плохой подводной видимостью в связи с весенним загрязнением водоемов. В 18:26 вертолетом Ми-17 осуществлен аэровизуальный облет по реке Борлы. Обследования результатов не дали", – рассказали в акимате.

Власти пояснили, что сейчас поисково-спасательные работы приостановлены, но с 05:00 28 марта поиски возобновят.

В ночь на 27 марта в городе Аягозе произошел перелив воды через русло реки Аягоз. В результате подтопило пять дворовых участков. В Аягозском районе Абайской области смыло мост. Акимат Аягозского района объявил ЧС местного масштаба.

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