Два водителя, не поделив дорогу, устроили драку на проезжей части в Астане

В Казнете распространяется видео, на котором запечатлена драка между двумя водителями в Астане, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что мужчины остановились на пешеходном переходе, далее словесная перепалка переросла в драку.

Данный инцидент Zakon.kz прокомментировали в столичном Департаменте полиции.

"10 сентября текущего года на проспекте Туран между водителями автомобилей Mitsubishi Pajero и Toyota Camry произошел конфликт из-за того, что они не уступили друг другу проезжую часть", – рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что за нарушение общественного порядка оба водителя будут привлечены к административной ответственности. Материал направлен в суд.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Драка у рестобара в Караганде попала на видео.