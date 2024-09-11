Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Два водителя, не поделив дорогу, устроили драку на проезжей части в Астане

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 19:44 Фото: unsplash
В Казнете распространяется видео, на котором запечатлена драка между двумя водителями в Астане, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что мужчины остановились на пешеходном переходе, далее словесная перепалка переросла в драку. 

Данный инцидент Zakon.kz прокомментировали в столичном Департаменте полиции. 

"10 сентября текущего года на проспекте Туран между водителями автомобилей Mitsubishi Pajero и Toyota Camry произошел конфликт из-за того, что они не уступили друг другу проезжую часть", – рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что за нарушение общественного порядка оба водителя будут привлечены к административной ответственности. Материал направлен в суд.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Драка у рестобара в Караганде попала на видео

Читайте также

детский сад, гибель ребенка, полиция
Тело девочки нашли в заброшенном детском саду в Астане
Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, сбитый пешеход, сбитый человек, сбит пешеход, смертельное ДТП, скорая помощь, машина скорой помощи, карета скорой помощи
Жуткое смертельное ДТП произошло в Актобе
Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран
Шелуха горела на территории элеватора в Акмолинской области
Диана Абдуллаева
Астана 2024 год Драки Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: