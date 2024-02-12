Могла ли кража леса стать причиной пожара в "Семей орманы"

О краже леса и возможных коррупционных схемах в казахстанских лесных резерватах говорили депутаты и представители Генпрокуратуры на правительственном часе в Мажилисе 12 февраля, передает Zakon.kz.

Вопрос о возможных коррупционных схемах в лесном резервате "Семей орманы" и продаже краденого леса на правительственном часе поднял депутат Мажилиса Ерболат Сатыбалдин.

Начальник службы досудебного расследования Генеральной прокуратуры Даулет Акылбеков подтвердил, что при крупном лесном пожаре в Абайской области система предупреждения не сработала.

"Сама камера грозопеленгатора была в отключенном состоянии. Но самое главное – было установлено, что сотрудник "Семей орманы" до 7 июня 2023 года проводил работы, замену аккумулятора. И в этот момент он отключил от сети грозопеленгатор и забыл включить. Кроме того, сама система не сигнализирует о возникновении угрозы, то есть только фотокамера, информационная система реагирует только на дым и пыль". Даулет Акылбеков

Доказать связь отключенного пеленгатора и кражи леса следователи не смогли, но сами факты незаконной рубки деревьев обнаружили. Причем эти преступления пытались скрыть.

"В ходе расследования уголовного дела нами были подняты все уголовные дела по фактам краж, незаконной вырубки леса, были допрошены местные жители, сотрудники всего "Семей орманы". В ходе следствия выявили порядка 20 сокрытых фактов незаконной вырубки леса и его реализации. Департаменту полиции поручили провести объективное расследование. В данное время в МВД следствие продолжается". Даулет Акылбеков

По словам представителя Генпрокуратуры, материалы по фактам коррупции и связи правоохранительных органов с незаконной вырубкой леса в "Семей орманы" передали в Антикор, но дела прекратили.

"Департамент Антикора с июля по конец декабря проводил следственные действия, однако подтвердить их коррупционный след не представляется возможным. В этой связи органами уголовного преследования буквально в конце декабря – начале января дела прекращены и направлены в прокуратуру Абайской области. Законность и обоснованность в настоящее время проверяется". Даулет Акылбеков

Масштабный пожар в лесном резервате "Семей орманы" разгорелся 8 июня 2023 года. Пожар ликвидировали более чем через месяц, он унес жизни 15 человек.