Пожар в "Семей орманы": лесников можно было спасти, если бы была связь

Вопрос жизненной важности мобильной связи и интернета в лесхозах и лесных поселках обсудили депутаты и представители министерств на правительственном часе в Мажилисе 12 февраля, передает Zakon.kz.

Вопрос об отсутствии мобильной связи и интернета в лесхозах и близлежащих поселках поднял депутат Ерлан Саиров. Он заявил, что при пожаре в "Семей орманы" Абайской области отсутствие мобильной связи сказалось на оперативности предоставления информации и привело к смертельным исходам.

"Мы встречались с работниками, лесниками. Причиной того, что погибли специалисты, они называют отсутствие интернета и связи". Ерлан Саиров

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев подтвердил проблемы со связью в лесхозах.

"Осенью, когда я был на местах, у лесников действительно не было интернета и связи. Признаю. Потому что впредь в реализации своих планов и мероприятий мы будем работать над исправлением этого вопроса. У нас в лесах, в заповедниках мобильные телефоны не работают". Ерлан Нысанбаев

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек заявил, что в чрезвычайных ситуациях спасателям предоставляется радиосвязь.

"Что касается мобильной связи для граждан в пределах лесхозов, где живут люди рядом, мы будем обеспечивать их в рамках национального проекта "Доступный интернет". То есть, мы дойдем до всех сельских населенных пунктов к концу 2027 года. Сами лесные хозяйства и леса обеспечить интернетом практически невозможно никаким, ни спутниковым, ни простым". Асхат Оразбек

При этом он отметил, что пункты лесхозов, которые удалены от населенных пунктов, можно обеспечить связью возможно посредством спутниковых технологий.

"Тот пилот, который мы сейчас проводим для школ – 2000 школ, которые планируем обеспечить посредством не-геостационарных спутниковых технологий, мы готовы его потом дальше распространить на такие ситуации, как обеспечение пунктов лесных хозяйств, удаленных от населенных пунктов". Асхат Оразбек

Кроме того, он рассказал об инициативе в одном из законопроектов, находящихся на рассмотрении в Мажилисе. В законопроекте предусмотрена норма, которая налагает на операторов мобильной связи обязательство предоставить подвижные мобильные станции в таких ситуациях. Они должны их приобрести и в каждом регионе при потребности предоставлять структурам ЧС.

Ранее Нысанбаев рассказал о внедрении системы раннего обнаружения лесных пожаров.