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Общество

Сотрудники спецЦОНа в Астане создали ОПГ и провернули прибыльную схему

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 06:39 Фото: gov4c.kz
В Астане прокуроры совместно с сотрудниками департамента КНБ завершили расследование уголовного дела об организованной преступной группе (ОПГ), занимавшейся незаконной выдачей водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

В состав ОПГ входили работники спецЦОНа и так называемые "помогайки". Об этом 23 октября 2026 года сообщили в столичной прокуратуре.

В рамках расследования было установлено, что сообщники распределили роли: посредники, находясь возле здания, подсказывали поступающим ответы на теоретические вопросы, а работники центра вносили заведомо ложные сведения о прохождении практического экзамена в информационную базу.

За 2025 год по этой мошеннической схеме водительские права незаконно получили 74 человека.

"Действия подозреваемых квалифицированы сразу по двум статьям Уголовного Кодекса ст. 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и ст.206 (Неправомерные уничтожение или модификация информации)", – уточнили в ведомстве.

В отношении шестерых участников была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще трое находятся под подпиской о невыезде, а один – под домашним арестом.

Отмечается, что действия прав 74 лжеводителей прекращены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Казахстане медицинский допуск водителей планируют учитывать автоматически. Уполномоченным органам будет предоставляться информация о медицинском допуске водителей, разрешенных категориях транспортных средств и сроках действия заключений с обеспечением конфиденциальности персональных медицинских данных.

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Камила Салкымбаева
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