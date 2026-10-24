Сотрудники спецЦОНа в Астане создали ОПГ и провернули прибыльную схему

В Астане прокуроры совместно с сотрудниками департамента КНБ завершили расследование уголовного дела об организованной преступной группе (ОПГ), занимавшейся незаконной выдачей водительских удостоверений, сообщает Zakon.kz.

В состав ОПГ входили работники спецЦОНа и так называемые "помогайки". Об этом 23 октября 2026 года сообщили в столичной прокуратуре.

В рамках расследования было установлено, что сообщники распределили роли: посредники, находясь возле здания, подсказывали поступающим ответы на теоретические вопросы, а работники центра вносили заведомо ложные сведения о прохождении практического экзамена в информационную базу.

За 2025 год по этой мошеннической схеме водительские права незаконно получили 74 человека.

"Действия подозреваемых квалифицированы сразу по двум статьям Уголовного Кодекса ст. 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и ст.206 (Неправомерные уничтожение или модификация информации)", – уточнили в ведомстве.

В отношении шестерых участников была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще трое находятся под подпиской о невыезде, а один – под домашним арестом.

Отмечается, что действия прав 74 лжеводителей прекращены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Казахстане медицинский допуск водителей планируют учитывать автоматически. Уполномоченным органам будет предоставляться информация о медицинском допуске водителей, разрешенных категориях транспортных средств и сроках действия заключений с обеспечением конфиденциальности персональных медицинских данных.

