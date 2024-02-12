Мужчина погиб на электростолбе в Алматы

12 февраля 2024 года в Алматы произошел несчастный случай. В Медеуском районе на электрическом столбе скончался мужчина, сообщает Zakon.kz.

Информацию о трагедии прокомментировали в пресс-службе АО "Алатау Жарык Компаниясы".

"Днем 12 февраля 2024 года Медеуском районе Алматы возле жилого дома произошел несчастный случай". Пресс-служба АО "АЖК"

Установлено, что опора на которой скончался мужчина (ВЛ-0,4кВ), не обслуживается работниками АО "АЖК".

"Электроустановка находится на балансе акимата Медеуского района". Пресс-служба АО "АЖК"

Также сказано, что ведется расследование.



В конце 2023 года в городе произошла аналогичная трагедия. 12 октября 2023 года в Турксибском районе на электроопоре заживо сгорел мужчина.