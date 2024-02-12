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Мужчина погиб на электростолбе в Алматы

Мужчина погиб на электростолбе в Алматы Фото: pxhere
12 февраля 2024 года в Алматы произошел несчастный случай. В Медеуском районе на электрическом столбе скончался мужчина, сообщает Zakon.kz.

Информацию о трагедии прокомментировали в пресс-службе АО "Алатау Жарык Компаниясы".

"Днем 12 февраля 2024 года Медеуском районе Алматы возле жилого дома произошел несчастный случай". Пресс-служба АО "АЖК"

Установлено, что опора на которой скончался мужчина (ВЛ-0,4кВ), не обслуживается работниками АО "АЖК".

"Электроустановка находится на балансе акимата Медеуского района".Пресс-служба АО "АЖК"

Также сказано, что ведется расследование.

В конце 2023 года в городе произошла аналогичная трагедия. 12 октября 2023 года в Турксибском районе на электроопоре заживо сгорел мужчина.

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Анастасия Московчук
Алматы
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