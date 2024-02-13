Стали известны подробности гибели мужчины на электростолбе в Алматы

12 февраля около 13:00 по улице Горводопровод в Медеуском районе возле жилого дома №3 сотрудник ТОО "EC Energy Qazaqstan" при несанкционированном подключении жилого дома к электроснабжению от ВЛ-0,4кВ был поражен электрическим током, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата города, данные работы со стороны Управления и АО "Алатау Жарык Компаниясы" не согласовывались. Работа производилась по собственной инициативе.



"По заказу Управление энергетики и водоснабжения города Алматы подрядной организацией ТОО "EC Energy Qazaqstan" в 2022 году проведены работы по проекту "Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей Медеуского района г. Алматы". Данные сети находится в коммунальной собственности города Алматы", – отмечается в сообщении.

12 февраля 2024 года в Алматы произошел несчастный случай. В Медеуском районе на электрическом столбе скончался мужчина.

