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Улицы затопило в Атырау из-за обильного снеготаяния

Улицы подтопило в Атырау из-за обильного снеготаяния Фото: pixabay
В Атырау из-за обильного снеготаяния произошло частичное подтопление улиц, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в МЧС, данный вопрос находится на контроле местных исполнительных органов.

"По информации акимата в настоящее время откачено 2000 куб.м.воды. Задействована 21 спецтехника по очистке улиц  города от дождевой и талой воды. Работы будут продолжены  до полного ее завершения. Данное происшествие носит сезонный характер, из-за отсутствия арычно-ливневой системы. Ситуация на контроле МЧС", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дорожники начали готовиться к паводкам в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

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