Пожилая актюбинка потерялась на кладбище и решила уснуть на снегу

В 21:40 12 февраля на пульт 112 ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что гражданка, 1959 года рождения, потерявшись, замерзала на территории старого кладбища, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, в 22:40 силами оперативно-спасательной службы ДЧС в составе 4 человек, 1 единицы техники и 1 кинолога с помощью поисковой собаки по кличке Сальма потерявшаяся была найдена. Женщину нашли лежащей на снегу.

Между тем от медицинской помощи она отказалась. Пенсионерку передали родственникам.

Ранее сообщалось, что в степи Абайской области потерялся 8-летний мальчик. К его поискам подключили военных и "Казавиаспас". Несмотря на буран, мальчика удалось найти и вернуть родителям.