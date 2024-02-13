В Карагандинской области задержали 13-летнего автора рассылок о терроре
Фото: pxhere
Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Карагандинской области задержали администратора группы в Telegram-канале и автора рассылок о расстреле школьников в регионе, сообщает Zakon.kz.
Выяснилось, что 13-летний житель Караганды, увидев в социальных сетях скриншот с тематикой терроризма, создал свою группу в Telegram под названием "Очищение Караганды".
"После стал рассылать сообщения о готовящихся актах терроризма. В настоящее время данная группа в Telegram удалена. Сотрудниками полиции проверяется информация о причастности к данному преступлению лиц, находящихся за рубежом".Пресс-служба ДП Карагандинской области
Также отмечено, что органами полиции будет подан иск в суд по возмещению ущерба за выезд экстренных служб.
"Родители школьника будут привлечены к ответственности. Ведется расследование".Пресс-служба ДП Карагандинской области
Ранее карагандинцев напугала рассылка в Telegram. Автор отмечал, что "готовится убивать детишек".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript