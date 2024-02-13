В Карагандинской области задержали 13-летнего автора рассылок о терроре

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Карагандинской области задержали администратора группы в Telegram-канале и автора рассылок о расстреле школьников в регионе, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что 13-летний житель Караганды, увидев в социальных сетях скриншот с тематикой терроризма, создал свою группу в Telegram под названием "Очищение Караганды".

"После стал рассылать сообщения о готовящихся актах терроризма. В настоящее время данная группа в Telegram удалена. Сотрудниками полиции проверяется информация о причастности к данному преступлению лиц, находящихся за рубежом". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также отмечено, что органами полиции будет подан иск в суд по возмещению ущерба за выезд экстренных служб.

"Родители школьника будут привлечены к ответственности. Ведется расследование". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее карагандинцев напугала рассылка в Telegram. Автор отмечал, что "готовится убивать детишек".