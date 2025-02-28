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Происшествия

Винтовки, рации, религиозная литература: предполагаемых вымогателей задержали в Туркестане

подозреваемых в вымогательстве задержали в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 20:57 Фото: polisia.kz
Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области задержали группу вымогателей в регионе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, на территории Тулькубасского района задержаны семь подозреваемых, являющихся приверженцами деструктивно-религиозных течений и "маргинальной" молодежи. Все они оказались местными жителями, двое из которых – родные братья.

"При проведении обысков по месту их жительства оперативники изъяли гладкоствольный карабин, семь экземпляров религиозной литературы, нож, рации и фишки для казино. Также по месту работы одного из подозреваемых полицейские обнаружили в дворе цеха тайник, где изъяли два гладкоствольных карабина", – рассказали в полиции.

подозреваемых в вымогательстве задержали в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 20:57

Фото: polisia.kz

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Подозреваемые арестованы. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, направленные на выяснение всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что блогера из Костанайской области подозревают в вымогательстве 15 миллионов тенге.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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