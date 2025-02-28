Винтовки, рации, религиозная литература: предполагаемых вымогателей задержали в Туркестане
Фото: polisia.kz
Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области задержали группу вымогателей в регионе, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в полиции, на территории Тулькубасского района задержаны семь подозреваемых, являющихся приверженцами деструктивно-религиозных течений и "маргинальной" молодежи. Все они оказались местными жителями, двое из которых – родные братья.
"При проведении обысков по месту их жительства оперативники изъяли гладкоствольный карабин, семь экземпляров религиозной литературы, нож, рации и фишки для казино. Также по месту работы одного из подозреваемых полицейские обнаружили в дворе цеха тайник, где изъяли два гладкоствольных карабина", – рассказали в полиции.
Фото: polisia.kz
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
Подозреваемые арестованы. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, направленные на выяснение всех обстоятельств.
Ранее сообщалось, что блогера из Костанайской области подозревают в вымогательстве 15 миллионов тенге.
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