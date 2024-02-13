Дальнобойщики устроили массовую драку на трассе в Актюбинской области

Фото: Telegram/egovpress

В Актюбинской области 13 февраля 2024 года на трассе Самара – Шымкент между водителями большегрузного автотранспорта произошел конфликт, переросший в массовую драку, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале egovpress. Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции. "Полицией установлен и задержан один из участников конфликта между водителями большегрузного автотранспорта в Актюбинской области. Установлено, что между гражданами Республики Казахстан произошла ссора на бытовой почве, переросшая в драку, где пострадал один человек", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Актюбинской области. В ведомстве отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование, принимаются меры по задержанию остальных подозреваемых. Департамент полиции Актюбинской области призывает граждан доверять только официальной информации. Читайте также МВД проверит историю с пропажей восьмилетнего мальчика в Абайской области Молодежь на внедорожниках устроила произвол в Талдыкоргане Сотрудник "КазАвтоЖола" погиб при исполнении обязанностей

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