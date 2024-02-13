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Напавшего на астанчанку подозреваемого задержали около Семея

задержан подозреваемый Фото: polisia.kz
Грабитель, который душил и затащил за машину астанчанку, задержан близ Семея, сообщает Zakon.kz.

По поступившей ориентировке был ориентирован личный состав ДП Абайской области.

"Бдительные патрульные около 6:00 на контрольном пункте "Иртыш" при въезде в Семей остановили автомобиль Тоүота, в салоне которого в качестве пассажира находился подозреваемый. В настоящее время грабитель задержан и в ближайшем времени будет передан коллегам из столицы", – рассказали в полиции.

Инцидент произошел 12 февраля в Астане. Неизвестный со спины напал на девушку. Видео распространилось в социальных сетях. После случившегося нападавший скрылся, его объявили в розыск.

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