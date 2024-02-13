В Усть-Каменогорске женщина подделала свидетельство о браке, чтобы попасть на свидание в тюрьму

В Усть-Каменогорске 35-летняя женщина пыталась попасть к заключенному на длительное свидание, используя фальшивое свидетельство о браке, сообщает Zakon.kz.

В исправительных колониях на длительные свидания, которые длятся несколько дней, пускают только близких родственников.

Однако женщина проявила смелкалку и подделала свидетельство о заключении брака.

"Обманщица предъявила сотрудникам одного из пенитенциарных учреждений города Усть-Каменогорска свидетельство о браке. Однако бдительные сотрудники быстро увидели следы подделки. Сама женщина отказалась дать пояснения по данному факту", — рассказала официальный представитель ДУИС области Салтанат Ожиканова.

Фальшивку изъяли и направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что жительнице Тараза грозит до 15 лет тюрьмы из-за наркозакладок.