В Усть-Каменогорске женщина подделала свидетельство о браке, чтобы попасть на свидание в тюрьму
Фото: МВД РК
В Усть-Каменогорске 35-летняя женщина пыталась попасть к заключенному на длительное свидание, используя фальшивое свидетельство о браке, сообщает Zakon.kz.
В исправительных колониях на длительные свидания, которые длятся несколько дней, пускают только близких родственников.
Однако женщина проявила смелкалку и подделала свидетельство о заключении брака.
"Обманщица предъявила сотрудникам одного из пенитенциарных учреждений города Усть-Каменогорска свидетельство о браке. Однако бдительные сотрудники быстро увидели следы подделки. Сама женщина отказалась дать пояснения по данному факту", — рассказала официальный представитель ДУИС области Салтанат Ожиканова.
Фальшивку изъяли и направили на экспертизу.
Ранее сообщалось, что жительнице Тараза грозит до 15 лет тюрьмы из-за наркозакладок.
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